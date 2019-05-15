Геращенко назвала темы переговоров в Минске 22 мая. Новости

В вопросе освобождения украинских заложников удерживаемых незаконными вооруженными формированиями (НВФ) на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса прогресса нет. Об этом сегодня, 15 мая, на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Сегодня состоялась скайп-конференция гуманитарной подгруппы, в которой украинскую сторону представляли эксперты МинТОТ и СБУ. Ожидаемо, к сожалению, у нас нет прогресса в вопросе освобождения заложников и новой информации, касающийся судьбы незаконно удерживаемых подростков, военных и гражданских, находящихся в РФ политзаключенных и военнопленных моряков», – пишет Геращенко.

Она также уточнила, что, кроме ключевой темы – освобождения, поднимались вопросы передачи писем и посылок через МККК, пропавших без вести.

«Также договорились, что 22 мая, когда в Минске состоятся заседания других групп, в сфере безопасности поднимут как один из приоритетов – ремонт моста в Станице Луганской. Украинская сторона еще раз подчеркнула нашу готовность провести реконструкцию, чтобы облегчить передвижение через КПВВ тысяч человек. Нам нужны гарантии безопасности от РФ и демонтаж незаконно установленного на мосту блокпоста ОРЛО*, отвод техники и разминирование прилегающих территорий. Украинские ответственные структуры готовы немедленно приступить к реконструкции. Очень бы хотелось прогресса хотя бы в этом вопросе», – отметила Геращенко.