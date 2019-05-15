Рожденные в вышиванках: В Краматорске создают обереги для грудничков (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) ко Дню вышиванки, который пройдет завтра, 16 мая, мастерицы делают рубашки для новорожденных детей. Акцию так и назвали «Рожденные в вышиванках». Несколько месяцев женщины не оставляли нитки и иголки, чтобы национальный колорит добрался туда, где дети впервые видят мир.

Материалы, которые используют мастерицы, – специальные ножницы, иглы с золотыми ушками, натуральные нити и ткань. Особенно тщательно подбирают цвета и узоры. «Мальчикам мы подбираем более орнаментальные схемы. Девочкам – цветы. Такое, чтобы было цветущее. Ну, и цвета тоже. Мальчикам – такие более мужские цвета. Что я могу сказать – в распашонках не используется черная нить. Все такое, чтобы яркое, светленькое. Чтобы было солнечное все и радостное», – рассказала мастерица Ирина Сила.

Мастерица Галина Полянская вышивает с детства. Говорит, чтобы судьба у малыша была счастливой – иглу не оставляет, пока не доделает рубашку. «Это очень приятно, и тем более для новорожденных. Я всю душу вкладывала и молилась за будущее этих детей, чтобы им повезло в жизни, чтобы их не постигло никакое горе, чтобы они не болели», – поделилась она.

Одна из семи мастериц Анастасия Королевская уже сделала вышиванку для своей трехлетней Кати. А, как услышала о том, что национальные наряды готовят для младенцев – присоединилась. «Случайно увидела этот клуб, увидела, чем они занимаются. Меня заинтересовало. Как для деток не вышить. Вышила я совсем немножко, но такие душевные получились вышиваночки», – сказала она.

Дарить одежду будут 16 мая. «В этом году у нас 100 распашонок, которые нам закупил областной центр культуры. Добавили еще масочки для врачей и для мам. И в этом году нам "Всемирный День вышиванки" предоставил еще диск "Колыбельная от папы"», – сообщила координатор Украинского разговорного клуба «Файно» Оксана Муравлева.

Прежде всего, вышиванки передадут роженицам из Краматорска, Славянска, Дружковки и Торецка (до переименования – Дзержинск). Если рубашки останутся, оденут и детей из других роддомов области.

Источник: ТК «Донбасс»

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