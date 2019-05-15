Дети хотят мира: На Донетчине школьники рисовали будущее на флагах и писали о самом важном (Видео). Новости

И в Киеве, и в Мариуполе (Донецкая обл.) дети мечтают об одном и том же – чтобы прекратилась война. Вместе они рисуют свое будущее на флагах. Там нет разрушенных зданий, а по небу летают только птицы и бабочки. Сегодня, 15 мая, школьники отправились в село Виноградное, чтобы сверстники добавили на сине-желтый флаг свои мечты.

Валентин Лавриненко учится в 8-м классе и уже 5 лет мечтает о мире. Мальчик определился, что напишет на флаге. В селе хорошо слышно, как взрываются снаряды. Парень вспоминает, как было страшно и не хочет такого снова. «Была ночь, мы спали, было слышно, как свистели снаряды. Через секунд шесть они взрывались где-то рядом. Как важен для нас мир, как бы хотелось, чтобы он был», – поделился школьник.

Отсюда до «серой зоны» несколько километров. Четвероклассник из Мариуполя Иван приехал сюда впервые. Он хотел увидеть, как здесь живут. Именно он предложил акцию «Дети хотят мира». «Мне их стало жалко, и я решил им сказать, что надо себя держать в руках», – сказал он.

«Кто-то хочет пообщаться, огромное количество детей, вот старшие, они хотели непосредственно приехать сюда и посмотреть, а как здесь на самом деле. А как здесь было, а как здесь будет. Мы не ожидали, что дети откликнутся так. Чтобы не помнить этого всего, они вышли с огромным вот этим флагом», – объяснила главный специалист методическо-консалтингового центра Татьяна Горюнова.

Дети разрисовывали флаги и писали о самом важном – о мире. А еще общались и улыбались. А потом задумались: рядом совсем другая жизнь. Окрестности Гнутово, Талаковки, Павлополя до сих пор почти каждый день под обстрелами. «Дальше нас школ больше нет, имеется в виду в сторону Новоазовского района. Поэтому, наши дети видели все, слышали все, что было за эти 5 лет. Поэтому наши дети, как никакие дети из других школ, хотят мира», – говорит директор Виноградненской гимназии Любовь Шкляр.

Эти флаги передадут во все посольства иностранных государств в Украине. А чтобы приблизить мир, школьники запустили в небо воздушные шарики и голубей.

Источник: ТК «Донбасс»