В «ДНР» осудили члена НВФ за «шпионаж в пользу Украины». Новости

«Генеральная прокуратура ДНР» поддерживала обвинение в «суде» члена незаконных вооруженных формирований (НВФ), которого «МГБ ДНР» обвинило в «шпионаже по заданию СБУ». Об этом сегодня, 15 мая, сообщает «генпрокуратура ДНР».

Сообщается, что «фигурант М., будучи завербованным иностранной разведкой и действуя по заданию СБУ, в мае 2015 года поступил на военную службу в вооруженные силы ДНР. Будучи действующим военнослужащим, действуя умышленно, М., в период времени с июня 2015 по февраль 2017 годов собирал сведения военного характера. Полученную информацию о видах военной техники и вооружения, численности личного состава, данных о дислокации подразделения, где он служил, обвиняемый передавал СБУ посредством мобильной связи».

«Подозреваемый был задержан сотрудниками МГБ и в апреле 2019 года приговором апелляционной палаты верховного суда ДНР осужден по ст. 321 УК ДНР к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.