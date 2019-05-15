В Мариуполе скульптуру Сталевара «переодели» в вышиванку. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в честь Дня Вышиванки, который отмечается завтра, 16 мая, металлурги переодели скульптуру Сталевара в национальную одежду. Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Мариуполь-Метинвест».

«Сталевар Метинвест Мариуполь празднует День Вышиванки», – говорится в сообщении.

«Металлурги чтят традиции родного края. И в канун Дня вышиванки снова одели Сталевара в национальную одежду – вышиванку. Впервые примерили ему вышиванку два года назад по инициативе молодежной организации ММКИ в честь 120-летия комбината. Тогда мастерицами из творческого объединения художников и народных умельцев "Вдохновение" и был создан уникальный Приазовский орнамент. Зимой узор использовали при изготовлении трехметрового шарфа, которым заботливо "утепляли" Сталевара зимой», – говорится в сообщении.