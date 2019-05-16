Ах, как хочется вернуться в «Городок»: Как выглядит когда-то популярное место отдыха в Донецке (45 фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке некогда популярный развлекательный парк «Городок» находится в заброшенном состоянии.

«Городок» открылся в Донецке в 2005 году на месте не очень ухоженного Смоляниновского сквера. К этому моменту в городе было две центральных зоны отдыха с аттракционами – парк им. Щербакова и парк Ленинского комсомола. Первый нуждался в масштабной реконструкции, а парк Ленинского комсомола к тому времени окончательно запустили, из аттракционов работали единицы.

Поэтому открытие нового парка развлечений для детей и взрослых стало ярким событием для города. Для детей в «Городке» установили большое количество аттракционов: «Русские горки», «НЛО», «Флиппер», «Камикадзе», «Катапульта», «Картинг» и другие. Кроме этого были детские площадки, карусели и качели для разных возрастов. В парке было несколько кафе, точек быстрого питания, ресторан.

А чуть позже «Городок» «доукомплектовали» круглогодичным ледовым катком, который был первым в Донецке катком европейского уровня. Одновременно ледовая арена могла вместить около 100 человек.

Парк был постоянно заполнен. Тут регулярно проводились различные конкурсы, шоу-программы и игротеки, по выходным – работали аниматоры. А на большие праздники (День города, Новый год, День молодежи, День победы и пр.) здесь организовывали довольно масштабные мероприятия. На открытой эстраде выступали местные и приезжие артисты, танцевальные коллективы, проводились шоу-программы. А в конце праздника обязательно был традиционный фейерверк.

«Городок» как активное место отдыха просуществовал чуть более пяти лет. После 2010 года парк стал терять популярность, хотя и был посещаем. К этому времени Донецк пополнился иными современными катками, развлекательными центрами, и жители переключились на них.

«Городок», 2011 г.

А в 2012 году парк просто не открылся. Еще до войны тут начали резать и растаскивать металлические конструкции аттракционов. Постепенно территория зарастала сорняками и кустарником. Разбирали даже тротуарную плитку. Парк стал схожим со старинным Смоляниновским сквером: неухоженным и заброшенным.

После 2014-го разруха только усилилась. Останки конструкций, мусор и сорняки. Удивительно, но среди этого запустения сохранилось искусственное футбольное поле, где по выходным проводят детские футбольные состязания. А рядом продолжает разрушаться некогда уютный небольшой стадион футбольного клуба «Титан», игравшего в низших украинских футбольных лигах.

Как некогда популярное место отдыха выглядит сейчас – в фотографиях «Донецких новостей»:

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