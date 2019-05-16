Кто-то шашлыки жарил: Житель Донецка показал руины автовокзала «Западный» (Фото, видео). Новости

Автовокзал «Западный», расположенный недалеко от Донецкого аэропорта, в результате боевых действий превращен в руины. Об этом рассказал дончанин Игорь Полтавец.

АВ «Донецк-Западный» был построен в 2011 году перед проведением в Донецке Евро-2012. Он заменил Путиловский автовокзал, который был снесен в связи с реконструкцией и расширением аэропорта. С нового автовокзала осуществлялись рейсы на западное и северное направления Донецкой области (Константиновка, Краматорск, Славянск, Дружковка и др.), среди всеукраинских – Киев, Харьков, Луганск и др.

АВ «Западный» 2011-2013 гг.

Летом 2014 года в связи с началом боевых действий АВ «Западный» был закрыт. От автовокзала до аэропорта – 10 км, 20 минут езды на автомобиле. Новая площадка была удобной позицией для артобстрела аэропорта незаконными вооруженными формированиями «ДНР». Естественно, были прилеты в ответ. В результате, строения автовокзала полностью разрушены.

«Вот как выглядит автовокзал сейчас. Все обсыпалось, вся обшивка. Ничего здесь больше нет. Каркас один», – описывает Игорь Полтавец нынешнее состояние территории, добавляя, что проезд к вокзалу преграждают бетонные блоки.

До сих пор здесь можно увидеть неразорвавшиеся ракеты «Града», вокруг – осколки снарядов.

«Но, прошу заметить, кто-то тут жарил себе шашлычки», – обращает внимание дончанин на импровизированный мангал.

В комментариях подписчики блогера добавляют, что на территории орудуют мародеры, на данный момент их интересует тротуарная плитка.

Также дончане вспоминают, как уезжали еще с работающего АВ «Западный»:

Екатерина: «Удалось там побывать всего один раз, оставил о себе приятные воспоминания. Но, что с ним сотворили, просто ужас»;

Игорь: «Жаль, что все так опустело!!! А ведь совсем недавно я и сам уезжал с этого автовокзала!!!»;

«Джонни»: «Стремно! А когда камера рябит, прям, ощущение, что в Чернобыле снимаешь!».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации