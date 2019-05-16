Запах – как со ставка: Житель Донецка рассказал о качестве питьевой воды (Фото). Новости

Жителям неподконтрольного украинской власти Донецка, которые пользуются системами 3-фазовой очистки питьевой воды, приходится менять фильтры раз в 3 месяца. При этом в довоенное время их хватало на год. Это свидетельствует о низком качестве питьевой водопроводной воды в городе. Об этом рассказал дончанин, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди».

«Фильтры в системе "обратный осмос" я меняю минимум раз в 3 месяца. 6 лет назад я их менял один, максимум два раза в год. Сейчас это происходит через каждые 2-2,5 месяца, иногда до 3-х месяцев. Это позволяет задуматься, какую мы употребляем воду», – комментирует мужчина.

Он показал состояние фильтров после трехмесячного использования. Изначально данные фильтры белого цвета.

Первый фильтр грубой очистки после использования покрылся «слизкой и жирной какой-то субстанцией, не понятной».

Фильтр тонкой очистки – тоже «слизкий и жирный».

«Запах у фильтров – как со ставка», – добавляет дончанин.

Он отметил, что третий фильтр системы – угольный – внешне потемнел, плюс имеет налет ржавчины. «Ржавый, не ржавый, но налет непонятный», – констатировал мужчина.

Как сообщалось ранее, жители Донецка жалуются на качество питьевой воды – фильтры для воды, которые в довоенное время служили до 3,5 лет, сейчас выходят из строя менее чем за год. Мембраны раньше служили до 5-ти лет, сейчас – 11 месяцев. В итоге, просчитав все расходы, дончане пришли к выводу, что сейчас заказывать «покупную» воду – дешевле, чем обслуживать фильтры. Хотя они так же не уверены в ее качестве.

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