Запах – как со ставка: Житель Донецка рассказал о качестве питьевой воды (Фото). Новости

Жителям неподконтрольного украинской власти Донецка, которые пользуются системами 3-фазовой очистки питьевой воды, приходится менять фильтры раз в 3 месяца. При этом в довоенное время их хватало на год. Это свидетельствует о низком качестве питьевой водопроводной воды в городе. Об этом рассказал дончанин, публикующийся в соцсетях под ником «Стиг Барди».
«Фильтры в системе "обратный осмос" я меняю минимум раз в 3 месяца. 6 лет назад я их менял один, максимум два раза в год. Сейчас это происходит через каждые 2-2,5 месяца, иногда до 3-х месяцев. Это позволяет задуматься, какую мы употребляем воду», – комментирует мужчина.
Он показал состояние фильтров после трехмесячного использования. Изначально данные фильтры белого цвета.
Первый фильтр грубой очистки после использования покрылся «слизкой и жирной какой-то субстанцией, не понятной».
Фильтр тонкой очистки – тоже «слизкий и жирный».
«Запах у фильтров – как со ставка», – добавляет дончанин.
Он отметил, что третий фильтр системы – угольный – внешне потемнел, плюс имеет налет ржавчины. «Ржавый, не ржавый, но налет непонятный», – констатировал мужчина.
Как сообщалось ранее, жители Донецка жалуются на качество питьевой воды – фильтры для воды, которые в довоенное время служили до 3,5 лет, сейчас выходят из строя менее чем за год. Мембраны раньше служили до 5-ти лет, сейчас – 11 месяцев. В итоге, просчитав все расходы, дончане пришли к выводу, что сейчас заказывать «покупную» воду – дешевле, чем обслуживать фильтры. Хотя они так же не уверены в ее качестве.
Читайте также:
- Фильтры – в хлам: Теперь в Донецке покупная вода обходится дешевле, чем фильтрованная
- Из РФ поступает мало хлора: Эксперт пояснил, почему в «ДНР» люди отравились водой
- Воняет псиной: Жители Донецка и Макеевки жалуются на качество воды
- Йод, химикаты, ржавчина: Жители Донецка жалуются на качество воды (Видео)
- Воняет тиной и тухлой рыбой: В Донецке люди жалуются на качество воды
- Если не одумаются: Куць о последствиях «национализации» компании «Вода Донбасса»
Комментарии