Родители не вклеили фото: Как подростку из «Л-ДНР» оформить украинский паспорт. Новости

Подростку при оформлении первого своего паспорта гражданина Украины необходимо подавать паспорта родителей. Однако в «ДНР» и «ЛНР» сложилась ситуация, когда родители в свои украинские паспорта не вклеили вторую или третью фотографию, соответственно документы становятся недействительными.

С подобной проблемой в редакцию «Донецких новостей» обратилась девушка. «Мы проживаем на неподконтрольной территории. Мои родители не вклеили фото в паспорт в 45 лет, т.е. их паспорта недействительны. Могу ли я получить паспорт Украины без паспортов родителей, если мне исполнилось 16 лет? Или это можно сделать без паспортов родителей в 18 лет? Или есть еще какой-то способ? Подскажите выход из ситуации, ведь я не должна отвечать за поступки своих родителей», – написала она.

За консультацией «Донецкие новости» обратились к юристам Общественной организации «Донбасс SOS».

Они подтвердили, что подобная ситуация, действительно, возникает у значительного числа лиц, в частности детей, желающих получить украинский паспорт. Однако в данном вопросе решение есть.

«Прежде всего, напоминаем, что сейчас паспорт оформляется в форме ID-карты при достижении 14 лет. Оформление осуществляется по зарегистрированному месту жительства или по фактическому месту жительства, согласно справке внутренне перемещенного лица (если она есть) в любом территориальном подразделении ГУ Государственной миграционной службы (ГМС) Украины в Донецкой области и соответственно в Луганской области», – акцентировали юристы.

Во-вторых, важно помнить о перечне документов, который необходим и предусмотрен для всех тех, кто обращается за паспортом впервые. С ним можно ознакомиться на официальном сайте ГМС по ссылке. Там же можно записаться в электронной очереди.

В частности, в перечень документов входят:

свидетельство о рождении;

оригиналы документов, подтверждающих гражданство и удостоверяющих личность родителей или одного из них, которые на момент рождения находились в гражданстве Украины (для подтверждения факта принадлежности лица к гражданству Украины);

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);

документы, подтверждающие сведения для внесения дополнительной измененной информации в бесконтактный электронный носитель и в паспорт (при наличии таких документов), например, свидетельство о перемене имени;

справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов или уведомление об отказе от его принятия (при наличии).

«Исходя из перечня документов, паспорта родителей (одного из них) являются необходимыми и обязательными. Но, в случае отсутствия оригиналов таких документов лицом подается справка о регистрации лица гражданином Украины. Справку можно получить также в Государственной миграционной службе. Однако, исходя из практики, мы рекомендуем (при наличии) подавать документы родителей, фото в которых не были вклеены. И затем исключительно исходя из позиции ГМС насчет не принятия таких документов к рассмотрению – получать вышеуказанную справку», – порекомендовали юристы.

«Мы еще раз подчеркиваем, что каждая ситуация индивидуально, но безвыходных вариантов нет», – резюмировали в «Донбасс SOS».

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