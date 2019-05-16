В Донецке пьяный водитель на легковом авто стал виновником ДТП, – соцсети (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Так, люди сообщают, что авария произошла в ночь с 14 на 15 мая – пьяный водитель на легковом авто влетел в автомобиль автошколы.
Читайте также:
- В «ДНР» на трассе перевернулась фура (Фото)
- В «ДНР» машина вылетела с трассы и перевернулась (Фото)
- В Горловке авто врезалось в столб и загорелось: Есть пострадавшие
- В центре Донецка произошло ДТП (Фото)
- В «ДНР» рассказали о ДТП за выходные
- На неподконтрольной Луганщине в яму провалился «КамАЗ»
- Перебегала дорогу: В Донецке пожилая женщина попала под авто (Фото)
Комментарии