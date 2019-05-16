В Донецке пьяный водитель на легковом авто стал виновником ДТП, – соцсети (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, люди сообщают, что авария произошла в ночь с 14 на 15 мая – пьяный водитель на легковом авто влетел в автомобиль автошколы.

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