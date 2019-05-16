Талант жительницы Лисичанска к вышивке стал открытием для городского музея (Фото). Новости

Жительница Лисичанска (Луганская обл.) Ольга Таранова во время декретного отпуска открыла в себе талант к вышивке. С тех пор женщина начала вышивать картины и различные детали декора для своей квартиры.

37-летняя Ольга Таранова по специальности – программист. Сейчас женщина работает в психиатричном диспансере Лисичанской областной больницы. 11 лет назад, находясь в декрете, вышила свою первую картину размером с фотографию. Это занятие ей понравилось, она начала совершенствовать свои навыки и перешла к более сложным работам, в которых используется сразу несколько техник вышивания.

Фото: скриншот видео ТК «Эспрессо.ТВ»

«Самое трудоемкое для меня – это ромашковое поле. В этой работе используется очень много разных техник. Здесь не только крестик, здесь есть также и французские узелки, и много разных линий – это называется бэкстич, вышивка в одну-две нитки, иногда даже в три», – поясняет автор картины одну из своих работ.

Фото: скриншот видео ТК «Эспрессо.ТВ»

Вышиванием Ольга занимается в свободное от работы время. В ее коллекции более 30 картин. Большинство из них она подарила своим близким и родным, которые проживают не только в Украине, но и за границей. В прошлом году она решила создавать своими руками новогодние игрушки, над которыми работала с весны.

Фото: скриншот видео ТК «Эспрессо.ТВ»

«Существуют определенные приметы в вышивке. Например, дом вышивается или к ремонту, или если хочешь, чтоб у тебя был свой собственный дом. В доме должны обязательно гореть окна, чтоб дом был живой, чтоб он притягивал взгляд», – отмечает Ольга.

Фото: скриншот видео ТК «Эспрессо.ТВ»

Показать свои работы на выставке в местном краеведческом музее Ольга Таранова решилась только этой весной. «Лисичанск – это город талантливых мастеров. Одно из наших последних открытий – это Ольга Таранова. Ее работы имели сумасшедший успех в нашем музее, а качество выполнения работ также восхитило наших посетителей», – говорит заведующая отделом Лисичанского краеведческого музея Ольга Астренина.

Фото: скриншот видео ТК «Эспрессо.ТВ»

Ольга Таранова призналась, что ей нравится экспериментировать и осваивать что-то новое, поэтому сейчас она создает яркие декоративные бабочки, различные кошельки и шкатулки, которыми украшает свое жилье.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»