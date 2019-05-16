Сводка из зоны ООС за 15 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя;

из минометов калибром 120 мм – у Марьинки;

из минометов калибром 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов – в районе Николаевки;

из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у Новотроицкого;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе Новоселовки Второй;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле Лебединского;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Талаковки;

из автоматических станковых гранатометов – в районе Песок;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

из минометов калибром 82 мм – вблизи Золотого-4;

из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у Пивденного;

из минометов калибром 82 мм – в районе Новгородского;

из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Песчаного;

из стрелкового оружия – у Счастья.

С начала текущих суток противник обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у Новотроицкого;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Богдановки;

из автоматических станковых гранатометов – около Павлополя.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за сутки 20 раз нарушили перемирие. Количество примененных боеприпасов – 201 единица. Под огнем оказались районы поселков шахты "Трудовская", Александровка и Сигнальное под Донецком; села Васильевка, Минеральное и Крутая Балка в окрестностях Ясиноватой; горловский поселок шахты им. Гагарина; Докучаевск; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Красноармейское (после переименования – Крещатицкое, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также уверяют, что «армия Украины сегодня утром подвергла минометным обстрелам районы населенных пунктов Спартак, Луганское, Васильевка и Яковлевка в окрестностях Донецка и Ясиноватой».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново и села Обозное. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов СПГ».