Верховная Рада определилась с датой инаугурации президента Украины. Новости

Верховная Рада Украины сегодня, 16 мая, определилась с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Как передает корреспондент «Донецких новостей», народные депутаты проголосовали за проведение торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги главой государства, 20 мая.

Перед решающим голосованием в парламент поступило 7 альтернативных проектов о дате инаугурации президента Украины, отличной от 19 мая. В них предлагались различные даты. Верховная Рада Украины поддержала проект постановления №10270-2, автором которого является народный депутат Украины Виталий Куприй. За соответствующий проект постановления, зарегистрированный 7 мая, сегодня проголосовали 315 народных депутатов.

Согласно документу, Верховная Рада Украины постановила провести торжественное заседание в сессионном зале парламента, посвященное принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским 20 мая 2019 года в 10:00.

Напомним, шестой президент Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов 21 апреля 2019 года набрал рекордное количество голосов за всю историю президентских выборов – 73,22%. Инаугурация также станет рекордом – как самый длинный период между выборами и вступлением в должность президента Украины.

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