Березы, разрушенный мост и канализация: В Горловке рассказали о Короленковских прудах (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала у Короленковских ставков. Женщина показала, как выглядят водоемы и окрестности в последние дни весны.

Анна отправилась на пикник. «Мое любимое место – на 1-м ставке среди берез... На первом ставке когда-то был мост, было очень удобно переходить по нему, не надо было обходить», – рассказала она.

Однако горловчанка не стала останавливаться у первого водоема, а прошла к 3-му.

Как рассказали «Донецким новостям» местные жители, первый водоем пользовался спросом у местных рыбаков. Сейчас он постепенно высыхает, зарастает, и рыбаков на нем можно увидеть крайне редко. Горловчане опасаются, что к лету от пруда останется лишь лужа либо же он полностью пересохнет, как уже было в 2017 году.

О расчистке пруда «власти» речь не ведут.

На втором пруду работала лодочная станция с прокатом лодок и катамаранов, работало кафе и спортплощадка. Сейчас станция не работает, и возле пруда собирается гораздо меньше людей, чем раньше.

Третий пруд – достаточно грязен. В целом у прудов, по словам местных жителей, имеется давняя нерешенная проблема: из поселка Короленко в воду стекает канализация. Несмотря на это, в теплое время люди купаются во 2-м и 3-м водоемах.

Ранее Анна показала, как выглядели Короленковские ставки в последние дни зимы 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации