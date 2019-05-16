На счету или в барсетке иметь не менее 500 баксов: При въезде в Седово нужно заполнять «миграционку». Новости

Люди, проживающие на неподконтрольной украинским властям части Донетчины и Луганщины при въезде в Седово должны иметь с собой удостоверяющие личность документы и заполнять «миграционную карту». Об этом сообщается на местных интернет-ресурсах.

Для проезда в Седово сохраняется пропускной режим. С 3 мая «администрация» Новоазовского района начала принимать документы у жителей района – им будут выданы «пропуски». Тем, кто проживает в Седово, «пропуски» будут давать в поселковой «администрации». Для «пропуска» необходимо «при себе иметь оригиналы паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства, а также номер мобильного телефона».

«Для остальных граждан, желающих проехать в курортный поселок Седово, на въезде необходимо будет оформить миграционную карточку, имея при себе документы, удостоверяющие личность», – заявили в «ДНР».

Данная новость вызвала широкий резонанс в соцсетях, люди оставляют десятки гневных комментариев и пишут о том, что не понимают, чем вызвана такая необходимость:

Ирина: «Давайте еще визу в Седово придумаем и деньги за нее брать будем»;

Юрий: «И, это самое, на счету или в барсетке иметь не менее 500 баксов...»;

Юля: «Зря такое пишите, власть может принять это за отличную идею»;

Даниил: «Судя по всему, Седово – это другая страна»;

Александр: «Ага, Нарния или Новоазовская инародная республика»;

Андрей: «Седовская курортная республика!»;

Николай: «Позор»;

Наталья: «Везде очереди и блокпосты, чтоб жили и радовались»;

Арслан: «Опять! Захар обещал, что блокпоста не будет!»;

Наталия «Тот же вопрос: для чего это нужно?»;

Рома: «Скоро и в Макеевку будем заполнять миграционку».

Также пользователи соцсетей пишут о том, что проще поехать на отдых в иные места:

Владимир: «И что, чтоб поехать отдохнуть с детьми на море, надо пройти таможню? Это в родной области, где родились и выросли. Бред. Проще, действительно, тогда куда-нибудь съездить, но не в Седово»;

Светланка: «Да как вы достали со своими очередями, попасть в Седово – день в очереди отстоять»;

Евгений: «Этот пост там нафиг не нужен, зачем тогда туда ехать отдыхать, если можно 2 границы пройти быстрей и поехать в Таганрог. И дешевле даже там отдохнуть. Все для людей – все для народа»;

Андрей: «Дебилы. Сами пусть едут в свое Седово».

Напомним, поселок Седово на берегу Азовского моря – главный курорт неподконтрольного Донбасса. Но здесь НВФ «ДНР» на въезде поставили блокпост. Чтобы добраться на побережье, в прошлые годы люди должны были пройти блокпост, как следствие – отдыхающие стояли в огромных очередях. Кроме того, в Седово пансионаты, которые расположились в прибрежной зоне, забаррикадировали доступ к пляжам: поставили заборы и повесили замки.

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