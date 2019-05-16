День вышиванки: В Славянске открыли стилизованную фотозону (Фото). Новости

Славянск (Донецкая обл.) присоединился ко Всемирному дню вышиванки, который отмечается сегодня, 16 мая. В этом году отличительной чертой празднования стало открытие стилизованной фотозоны, расположенной возле Центральной библиотеки.

Как рассказала «Донецким новостям» начальник отдела культуры Славянского городского совета Марина Олейник, в мероприятии приняли участие сотрудники горисполкома, библиотеки, Славянского городского отдела полиции, гвардейцы в/ч 3035 и все желающие.

«Национальная гвардия и наша воинская часть поддерживают День вышиванки. Для нас это большой праздник. Мы с радостью бы одели сегодня вышиванки, но воинский устав этого не позволяет. Поэтому мы не в вышиванках, а в военной форме. Но мы поддерживаем украинские традиции и обычаи, и всегда готовы присоединиться к таким мероприятиям», – сказал заместитель командира по работе с личным составом в/ч 3035 НГУ, подполковник Олег Фомин.

«После 2014 года мы, отдельные работники исполкома, в этот день надевали вышиванки и фотографировались в большом зале. Нас тогда было человек десять. Каждый год нас становилось больше, и мы уже фотографировались на ступеньках исполкома. А в этом году мы уже пригласили присоединится к нам Нацгвардию и полицию. Фотозону в украинском стиле организовали первый раз – хотелось как можно больше людей запечатлеть в вышиванках», – пояснила Марина Олейник.

Она пригласила всех желающих на вышиванковую ходу, которая пройдет в Славянске сегодня вечером в 18:00 на центральной площади.