Нумеролог рассказала, чего ждать от дня инаугурации президента. Новости

Дата инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, назначенная на 20 мая на 10:00, характеризуется одним словом – равновесие. Об этом рассказала нумеролог и астролог Лилия Романова.

«Нам это очень нужно и в стране, и между всеми ветвями власти, и так далее. По нумерологии этот день складывается в единицу – это очень хорошо, потому что это действительно новые шаги, новое начало действительно чего-то нового. Нам так много обещали, что все будет по-новому, и этот день также обещает, и, скорей всего, так оно и будет», – говорит она.

По ее мнению, дата инаугурации президента Украины выбрана очень удачно. «Точно также, как и код по дате рождения человека, инаугурация – это такой день, который берет энергию этого дня и несет ее весь срок, пока президент будет при власти. Я говорю о равновесии, о лидерстве – действительно новый президент может быть тем лидером, за которым будут идти не только в первые дни, пока в него есть вера, а он сможет эту веру как-то пронести за собой», – отмечает нумеролог.

«В это время есть знак Стрельца – это огненный знак, это значит быстро. Это остро, но это острое будет быстро проходить и будет наступать что-то новое. Мы можем надеяться на быстрые изменения, и это будут изменения к лучшему», – пояснила Романова.

Напомним, шестой президент Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов 21 апреля 2019 года набрал рекордное количество голосов за всю историю президентских выборов – 73,22%. Инаугурация также станет рекордом – как самый длинный период между выборами и вступлением в должность президента Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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