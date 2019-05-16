В «ДНР» арестованы 12 членов «преступной группы», половина из которых «полицейские». Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области «сотрудники МВД ДНР» арестовали «организованную преступную группу» («ОПГ») из 12 человек, шестеро из которых были «сотрудниками полиции». Об этом сегодня, 16 мая, сообщает «МВД ДНР».

Уточняется, что «ОПГ» занималась хищениями дизельного топлива, выделяемого местному локомотивному депо «Донецкой железной дороги» для заправки тепловозов. «Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР пресекли деятельность организованной преступной группы из 12 человек, шестеро из которых являлись сотрудниками полиции. ОПГ занималась хищениями дизельного топлива, выделяемого локомотивному депо государственного предприятия "Донецкая железная дорога“ для заправки тепловозов предприятия», – говорится в сообщении.

«Преступная группа» действовала на протяжении двух лет. Похищено около 100 тонн топлива. «В ходе проведения 18 обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отмечается в сообщении.