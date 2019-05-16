Самое многочисленное после войны: В Славянске организовали шествие в вышиванках (Фото, видео). Новости

Сегодня, 16 мая, в День вышиванки жители и гости Славянска (Донецкая обл.) приняли участие в вышиванковом шествии.
Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», с центральной площади люди разных возрастов в вышиванках прошли по центральным улицам города с песнями и кричалками.
«За две недели до праздника ко мне начали обращаться жители с вопросом, а что будет в День вышиванки. Это очень показательно, потому что люди хотят себя проявить, и хотят знать, что будет. Меня очень впечатлило, что сегодняшнее шествие собрало, мне кажется, за все 5 лет после боевых действий, максимальное количество человек, которые вышли на площадь. Когда мы делали объявление о мероприятии, я специально написала, что участие – свободное. Это для того, чтобы люди поняли, что мы никого не заставляем, а это должно быть по воле сердца. И я счастлива, что сегодня так много собралось людей в вышиванках. Это те люди, которые действительно считают себя украинцами», – сказала начальник городского отдела культуры Марина Олейник
Шествие сопровождала полиция, движение транспорта было частично перекрыто. Во время мероприятия все с удовольствием фотографировались. По завершению шествия состоялся праздничный концерт творческих коллективов города.
Как сообщалось ранее, сегодня в Славянске также открылась стилизованная фотозона, на которой можно запечатлеть себя в вышиванках.
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