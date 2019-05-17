От «Золотого петушка» до «Лондона»: Как в Донецке выглядит островок апокалипсиса (35 фото). Новости

В советские годы в Донецке кафе «Золотой петушок» было довольно популярным.
Открылось кафе в 1983 году на улице Марии Ульяновой. Располагалось рядом с парком Шахтостроителей или, по-народному, парком «Гулливер». Кафе было названо «Золотой петушок» и позиционировалось как детское заведение. Дончан (как юных, так и взрослых) привлекал симпатичный интерьер с необычными окнами-иллюминаторами, летняя площадка на втором этаже и очень вкусное мороженое.
Донецк, начало 2010-х
После распада Советского Союза начался, «Золотой петушок» стал нерентабельным, его закрыли. И традиционно для того периода – разграбили. А в смутные 90-е здесь открыли казино под названием «Зигзаг». Казино со временем сменил ресторан «Шуры-муры» с караоке-баром. Потом здесь появился развлекательный комплекс с громким названием London. На этом биография «Золотого петушка» завершилась.
Уже много лет здание и территория вокруг стоят заброшенными, добавив Донецку еще один апокалиптический островок.
Как сейчас выглядит эта территория – в фотографиях «Донецких новостей»:
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