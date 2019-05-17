Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Охранник сломал ноги: В Донецке показали, какой автомобиль врезался в учебную машину (Фото). Новости

Охранник сломал ноги: В Донецке показали, какой автомобиль врезался в учебную машину (Фото)

ДН

17.05.19 07:43dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке участники незаконных вооруженных формирований на легковом авто врезались в учебное авто, есть пострадавший. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Дончане сообщают о пострадавшем:

  • Евгения: «Там вроде охранник с СТО пострадал, соседи говорили»;
  • Дмитрий: «Сломал ноги. А типы, которые въехали, сели за стол и пили водку, ждали полицию».

Люди отмечают, что в аварии было бы намного больше пострадавших, если б она произошла днем:

  • Влад: «Комчас работает, да»;
  • Максим: «И носит же земля такую мр**ь… Это хорошо, что было ночью и никого там не было – пешеходов или еще кого… Кстати, если бы сидел водитель или задний левый пассажир – смерть была бы моментальной»;
  • Рома: «И эти люди следят за порядком в комчас».

Напомним, в Донецке пьяный водитель на легковом авто стал виновником ДТП.

Читайте также:

Комментарии