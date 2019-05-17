Охранник сломал ноги: В Донецке показали, какой автомобиль врезался в учебную машину (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке участники незаконных вооруженных формирований на легковом авто врезались в учебное авто, есть пострадавший. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Дончане сообщают о пострадавшем:

Евгения: «Там вроде охранник с СТО пострадал, соседи говорили»;

Дмитрий: «Сломал ноги. А типы, которые въехали, сели за стол и пили водку, ждали полицию».

Люди отмечают, что в аварии было бы намного больше пострадавших, если б она произошла днем:

Влад: «Комчас работает, да»;

Максим: «И носит же земля такую мр**ь… Это хорошо, что было ночью и никого там не было – пешеходов или еще кого… Кстати, если бы сидел водитель или задний левый пассажир – смерть была бы моментальной»;

Рома: «И эти люди следят за порядком в комчас».

Напомним, в Донецке пьяный водитель на легковом авто стал виновником ДТП.

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