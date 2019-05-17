Сводка из зоны ООС за 16 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из минометов калибрами 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Водяного;

из минометов калибром 120 мм – у Опытного;

из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Новотроицкого;

из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов – вблизи Каменки;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – у Павлополя;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Богдановки;

из стрелкового оружия – в районе Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

из минометов калибром 120 мм – у Золотого-4;

из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов – вблизи Новозвановки.

С начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 13 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 314 единиц. Под обстрелами оказались терминал аэропорта, поселки шахты "Октябрьский рудник" и Александровка, а также села Спартак и Луганское, расположенные на окраинах и в окрестностях Донецка; район Ясиноватой и прилегающие к ней села Васильевка и Крутая Балка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «ВСУ сегодня утром выпустили по селу Крутая Балка в окрестностях Ясиноватой 15 тяжелых мин».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и села Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».