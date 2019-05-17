В Верховной Раде больше нет парламентской коалиции. Новости

Политическая партия «Народный фронт» выходит из парламентской коалиции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 мая, в ходе своего выступления в парламенте заявил лидер фракции Максим Бурбак.

«Новые обстоятельства требуют максимальной консолидации сил в парламенте – новый президент, новая повестка дня, новая коалиция. Фракция "Народного фронта" заявляет: коалиция, которая сформирована в 2014 году и действовала до сегодняшнего дня, выполнила свои задания», – сказал он.

По его словам, этот парламент, два правительства и украинская власть в целом провела изменений в Украине больше, чем за два предыдущих десятилетия. «Но это уже история. Заложен фундамент сильной и успешной Украины – это будущее. Нужно строить дальше. К этому нужно привлечь все политические силы и новоизбранного президента. Именно поэтому мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее работы с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня», – заявил Бурбак.

Он добавил, что новая парламентская коалиция будет формироваться в течение 30 дней и призвал политические силы объединиться в новую команду.

«Грустная новость. Учитывая заявление главы фракции "Народный фронт" о выходе фракции из коалиции, и в связи с этим – прекращении деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде VIII созыва прекратила свою работу», – отреагировал на заявление спикер парламента Андрей Парубий.

Напомним, шестой президент Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов 21 апреля 2019 года набрал рекордное количество голосов за всю историю президентских выборов – 73,22%. Инаугурация также станет рекордом – как самый длинный период между выборами и вступлением в должность президента Украины. Дата его инаугурации назначена на 20 мая.

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