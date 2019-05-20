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Водопад и березовая роща: Житель Горловки показал Пятовский ставок (Фото). Новости

Водопад и березовая роща: Житель Горловки показал Пятовский ставок (Фото)

ДН

20.05.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег весенним днем совершил прогулку на Пятовский ставок.

Возле Ртутного карьера Олег поднялся на холм, откуда открывается вид на 88-й квартал. «Вот там есть холмик, над карьером – с этого холмика видно (квартал)», – рассказал мужчина.

Далее он прошел по ул. Лемешева. «Мы прошли через "Лесхоз", и дальше дорога идет на Пятовский ставок», – сообщил Олег.

Пятовский ставок расположен рядом с шахтой №5. «Здесь березовая роща, за ней – сосновый лес», – показал природу мужчина.

Возле пруда обустроена зона отдыха. «Это Пятовский ставок. В советское время здесь было очень много людей. Был хороший пляж, на котором было много песка. Лодки, катамараны, водные лыжи, вышка для ныряния», – рассказал Олег.

Как стало известно «Донецким новостям», на водоем приходят порыбачить и отдохнуть, однако места для купания там нет, а сам водоем сильно заилен. Несмотря на это, жарким летом все же находятся желающие искупаться.  

Также Олег показал и местный водопад за ставком. Как рассказали «Донецким новостям» местные жители, высота водопада составляет 11 метров. При этом данный участок сильно замусорен и остро нуждается в расчистке.  

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации

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