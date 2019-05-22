В Луганске мужчина упал с высоты восьмого этажа. Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске мужчина погиб, упав с высоты. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».
Как сообщается, инцидент произошел 22 мая в 00:22. «Луганск, кв. Заречный, 18. В результате падения с высоты 8 этажа погиб мужчина 1991 года рождения. Личным составом ГПСЧ-3 тело погибшего было снято с крыши гаража и передано сотрудникам МВД. Обстоятельства несчастного случая уточняются», – утверждают в «ЛНР».
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