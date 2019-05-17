В Украине запустят мобильную связь по стандартам 5G. Новости

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 17 мая, подписал указ «О внедрении системы мобильной связи пятого поколения», согласно которому в стране будут внедрять стандарты 5G.

Как заявил глава государства, эти технологии должны заработать в Украине в 2020 году. «Понимая, что связь пятого поколение в 2020 году заработает в большинстве стран Европейского Союза, уже сейчас он работает в США, мы не собираемся отставать», – сказал он.

По его словам, в указе президента Украины обозначен четкий график, который позволит запустить мобильную связь по стандартам 5G в следующем году. «Это и план освобождения частот, это и скоординированная работа с правительством, это и необходимые законодательные инициативы Верховной Рады. А главное – для людей это новые возможности связи», – отметил Порошенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»