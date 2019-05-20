«Минск-3» для Донбасса: Эксперт рассказал, ждать ли новых переговорных форматов. Новости

В ФРГ предлагают новые дополнительные меры по Донбассу. Условный «Минск-3» или что-то, что назовут иначе, будет в случае или поражения, или победы какой-либо из сторон. Такое мнение высказал политолог Андрей Горбенко, передает «Слово і Діло».

«Дипломатия четко закрепляет фактическое положение армии. Дипломатия – это дополнение к фактической силе. А фактическая сила была давно. Теперь украинская армия не та, что была в 2014-2016 годах. Соответственно, нужен новый формат», – отметил Горбенко.

По его словам, другой вопрос, на основании чего будет строиться новый формат. «Нового Путина нет, он такой же, как был. Зеленский ничего не изменит. У него нет полномочий. Без Рады он ничего не сделает», – уточнил политолог.

Политолог считает, что роспуск парламента весьма опасен. Поскольку в период, когда уже не будет до конца легитимного парламента, может произойти продвижение ВСУ или армии РФ. «И тогда может возникнуть почва для создания "Минска-3" с аргументацией вроде "или вы здаетесь, или мы устраиваем реальную гражданскую войну"», – пояснил Горбенко.

По мнению Горбенко, пока маловероятны новые переговорные форматы по Донбассу. Украину впереди ждет целое лето со слабым гарантом Конституции. Это также поле для рисков.

«На оперативном уровне Зеленский пока не так эффективен, как Порошенко. Хотя, конечно, у нас парламентско-президентская республика и в крайнем случае парламент может вытянуть Украину», – акцентировал он.

«Однако, опять же, это все не о победе, а о минимальном поражении. Нет у нас таких сценариев, "Минск-3" или какой-то новый переговорный формат будет о победе ВСУ. Мы не можем сказать, что откажемся от "Минска-2" в пользу нового формата на основе отвоевывания части оккупированной территории», – подытожил Андрей Горбенко.