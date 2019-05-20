Зеленский сделал заявление об украинской армии. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал достойную поддержку украинским военнослужащим. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил сегодня, 20 мая, с трибуны Верховной Рады.

«Нет сильной армии там, где власть не уважает тех людей, которые отдают жизни за страну каждый день. Я сделаю все, чтобы вы ощутили уважение. Это достойное, а главное стабильное финансовое обеспечение. Это ваши жилищные условия, законные отпуска после выполнения боевых задач, отдых для вас и ваших семей», – сказал он.

«Нужно не рассказывать о стандартах НАТО, а создавать эти стандарты», – подытожил Зеленский.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде сегодня, 20 мая, на торжественном заседании новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.

Читайте также: