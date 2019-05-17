«Советницу главы ЛНР» из Черкасс объявили во всеукраинский розыск . Новости

В Черкасской области прокуратура и СБУ разоблачили незаконную деятельность «должностных лиц органов государственной власти ЛНР». Об этом сегодня, 17 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

«Так, прокурорами... осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом УСБУ в Черкасской области, по факту содействии и участии в деятельности террористической организации "Луганская народная республика". Установлено, что женщина с 2014 года и по настоящее время занимает руководящие должности в "органах власти" и возглавляла разного уровня структурные подразделения в "совете министров ЛНР", от руководителя отдела до советника "главы ЛНР", способствуя и участвуя в незаконной деятельности указанной выше террористической организации», – говорится в сообщении.

Сейчас правонарушительнице объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В связи с сокрытием от следствия на временно неподконтрольной Украине территории, указанное лицо объявлено во всеукраинский розыск и судом решается вопрос о предоставлении разрешения на ее задержание.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.