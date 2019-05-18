Ситуация в пунктах пропуска утром 18 мая: Проезда ожидали 290 авто. Новости

Сегодня утром, 18 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 мая через КПВВ последовало 47700 человек и 5700 транспортных средств:

«Майорское» – 10990 человек и 1235 транспортных средств;

«Марьинка» – 10535 человек и 1795 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9200 человек и 1540 транспортных средств;

«Гнутово» – 5345 человек и 1200 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11 670 человек.

Сегодня утром в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/70;

«Марьинка» – 0/120;

«Новотроицкое» – 10/20;

«Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Елена: «8:41. На Артемовск пеших полная сетка»;

Приходько: «9:24. По состоянию на 09:20 на блокпосту 120 автомобилей, 23 автобуса, до 270 человек пешей очереди».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Елена: «6:14. Машин 30 в два ряда на Новотроицке»;

Татьяна: «9:05 .На Еленовке между 1 и 2 туалетом».

О ситуации на КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.