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Ситуация в пунктах пропуска утром 18 мая: Проезда ожидали 290 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 18 мая: Проезда ожидали 290 авто

ДН

18.05.19 09:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Сегодня утром, 18 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 мая  через КПВВ последовало 47700 человек и 5700 транспортных средств:

  • «Майорское» – 10990 человек и 1235 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 10535 человек и 1795 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 9200 человек и 1540 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 5345 человек и 1200 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 11 670 человек.

Сегодня утром в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: 

  • «Майорское» – 20/70; 
  • «Марьинка» – 0/120; 
  • «Новотроицкое» – 10/20; 
  • «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей. 

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»): 

  • Елена: «8:41. На Артемовск пеших полная сетка»;
  • Приходько: «9:24. По состоянию на 09:20 на блокпосту 120 автомобилей, 23 автобуса, до 270 человек пешей очереди».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Елена: «6:14. Машин 30 в два ряда на Новотроицке»;
  • Татьяна: «9:05 .На Еленовке между 1 и 2 туалетом».

О ситуации на КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»), КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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