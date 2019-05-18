За рулем «Прадо» был «замминистра МВД ДНР»: В соцсетях рассказали о жутком в ДТП в центре Донецка. Новости

В центре временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка на пересечении ул. Университетской и пр. Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Столкнулись «Мерседес» и «Тойота Прадо». Об этом местные жители сообщают в социальных сетях. Также было опубликовано видео с места ДТП. Его практически сразу удалили из всех пабликов.

По данным местных жителей, за рулем одной из машин находился «замминистра МВД ДНР» Николай Крюченко.

«Были в 50 м от перекрестка, услышали очень мощный удар, побежали к месту ДТП, начали вытаскивать из "Прадо" мужика, а у мужика с МЛ разбита голова была. Вместо благодарности, водитель "Прадо" позвонил по телефону, через минуту приехали военные. Они угрожали и всех разогнали. Потом еще подъехал рав4, водила вытащил автомат из багажника и сказал, что кто не "пойдет на**й" отсюда, по тому пустит очередь», – написал очевидец.

Пользователи комментируют:

Сергей: «Как с такими мразями жить, как тот, чей голос на видео командует?»;

«Фраудриверхивен»: «А кто это там таким стремным голосом кукарекает постоянно? Новый царек?»;

Наташа: «Видео не воспроизводится»;

Донецк: «Если видео везде удаляют, угадайте кто виноват?»;

Кристина: «Везде видео чистят»;

Андрей: «Видео удалили. Когда в замес попадает руководство МВД, то и видео пропало и свидетелей хватали под предлогом нарушения комендантского часа до комендантского часа»;

Надежда: «Надо же, не успела поделиться, как все коменты зачистили. Видео не воспроизвести. Конечно, начальник МВД ДНР» 1976 г.р. Вот и удалили»;

Den: «Джип, который на боку, видел как с мигалками катается по городу. Так что виноват будет водитель мерса, видимо, вне зависимости от реальной ситуации»;

Lilith: «Номера а044км и а322ре. "Машинки дешевые"... всего ляма от полтора до трех рублей. Свидетелей ща за нарушения комчаса в обезьянник с разЪяснением кто что видел. Нормально "кАмендатура гуляет"»;.

Наталья: «Там чаще всего происходят аварии, в 2015 году мы с подругами стали свидетелями как военные проехали на красный по Университетской, а обычный мужчина ехал по правилам на зеленый, они его снесли. Слава богу никто не пострадал, но зато вояки стояли и при всех тыкали этому мужчине автоматами».

По данным центра «Миротворец» Николай Валентинович Крюченко 24.12.1976 г.р. ранее работал заместителем начальника Донецкого горуправления милиции — начальником милиции общественной безопасности. В 2014 году предал присягу и перешел на службу в незаконные вооруженные формирования «ДНР». Сейчас он заместитель «министра МВД ДНР».