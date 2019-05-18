Ситуация в пунктах пропуска днем 18 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Анжела: «10:44. Быстро продвигается, в Бахмут не полная сетка, а из Бахмута пеших на пару автобусов. Прошла КПП днр на въезд за 15 мин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Анастасия: «10:13. Каргил из Донецка основная машин 20 на мосту, льгота половина. Каргил на Донецк основная машин 50-60, льгота +-20 авто. Пеших нет»;

Y Y: «11:47. Каргил в Украину до моста»;

Алексей: «14:25. Каргил в Курахово машин 20 льготы 0».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «11:38. На Новотроицке в сторону Украины перед постом никого, сам пост полный»;

Артур: «12:04. На Еленовке в Донецк на ДНР посту 35 льготы, 60 общая»;

Роман: «12:25. Еленовка в сторону Украины 15 основной, 5 льготы»;

Инна: «13:18. Еленовка. На Новотроицк до 1 туалета. В сторону Донецка много машин, но пускают в 2 ряда. В 7:45 приехали на украинский пост, 8: 30 приехали на днр пост и в 11:00 уже все прошли»;

Игорь: «14:16. Еленовка на въезд в Донецк от сигаретного киоска машин 90»;

Наталья: «14:29. На Еленовке в сторону Донецка машин почти до сигаретного ларька, льготка почти вровень с основной. Это на 12:10. Движения нет. На выезд из Донецка на Еленовке машин 20.

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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