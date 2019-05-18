Две тысячи яиц: В Покровске приготовили рекордный омлет (Фото). Новости

Сегодня, 18 мая, в рамках празднования Дня Европы, в Покровске (бывший Красноармейск, Донецкая обл.) установили новый рекорд Украины. Здесь приготовили гигантский итальянский омлет фриттата. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Рекорды ко Дню Европы становятся в Покровске традицией. Здесь уже запускали в небо самый большой флаг ЕС, а также изготавливали рекордный шоколадный торт «Захер» (длина – 3 метра, ширина – 62,5 см, высота – 9,5 см, вес – более 100 кг). Тортовый рекорд установили в прошлом году, когда Покровск представлял Австрию (а «Захер» – австрийское блюдо). В этом году Покровск презентовал Италию, так что и рекорд был итальянский.

Фриттата – итальянский омлет с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса. Обычно его готовят на плите, затем доводят до готовности в духовке. Неаполитанскую фриттату часто готовят с использованием пасты (макарон). Традиционная крестьянская фриттата содержит лук-порей и сыр пармезан.

Изготовление чудо-омлета в Покровске осталось за кадром. Уже готовым его вынесли к главной сцене праздника.

Представитель Национального реестра рекордов Украины сообщила, что работники одного из кафе Покровска изготовили омлет, использовав овощи, присущие итальянской кухни. На рекорд ушло 2 тыс. яиц, при этом – ни капли молока или воды.

Длина съедобного рекордсмена – 3,1 метра, ширина – 68 см, толщина (высота) – 10 см.

После официальной части фриттату покровского «разлива» перенесли на летнюю площадку, где повара угощали им покровчан.