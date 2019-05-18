С рогами, мечами и «Кварталом 95»: В центре Покровска собрали всю Европу (Фото). Новости

Сегодня, 18 мая, в Покровске (бывший Красноармейск, Донецкая обл.) как и в иных городах страны отмечают День Европы. Праздник, который с обеда развернулся в центре города, будет продолжаться до позднего вечера. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Центральная городская площадь им. Шибанкова превратилась сегодня в мини-вариант Евросоюза. Все страны ЕС были представлены здесь в виде тематических палаток, в которых демонстрировали национальный колорит того или иного государства.

Эйфелева башня, голландские тюльпаны, римляне, королевские семьи различных европейских держав, национальные блюда и напитки и много чего другого расплескалось на площади. Здесь синей волной с желтыми звездами заколыхался гигантский флаг ЕС.

Также прошло карнавальное шествие «Фестиваль стран Евросоюза». Каждая колонна представляла определенную страну. Можно было увидеть и скандинавских викингов, и португальского Роналдо (если верить надписи на футболке) с мячом, и различных королей.

Самой внушительной была итальянская колонная, т.к. Покровск в этом году представляет Италию. Здесь шагали ребята в форме воинов времен Древнего Рима, дамы в карнавальных костюмах а-ля венецианский карнавал. Здесь же шествовали мэр Покровска Руслан Требушкин и настоящие итальянцы – делегация из города Пинето (с ними Покровск заключил договор о сотрудничестве). Итальянские мотивы продолжились и во время установления нового рекорда Украины – покровские мастера приготовили гигантский итальянский омлет фриттата.

Далее была официальная часть – представление стран на сцене, речи городских властей и итальянских гостей, слова о важности евроинтеграции, гимны Украины и Евросоюза.

Также на празднике были организованы выездная торговля, фотозоны, квесты, проходили выступления творческих коллективы.

Около 19:00 начнется звездный праздничный концерт. В частности, выступят артисты студии «Квартал 95» (понятно, что без Владимира Зеленского, который готовится к инаугурации, намеченной на 20 мая), Иван Березовский, Дмитрий Бабак, Michele Poma, а также певец, гитарист, автора и композитор, «золотой голос» Италии Энрико Колонна.

В 22:00 запланирован праздничный салют.

Как сообщалось ранее, сегодня в Покровске в рамках празднования Дня Европы установили очередной рекорд Украины. В этот раз приготовили гигантский омлет.

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