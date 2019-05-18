Пизанская башня, авто Ворошилова и джаз-банда: Как в Мариуполе отпраздновали День Европы (50 фото). Новости

Сегодня, 18 мая, в Мариуполе состоялись яркие мероприятия, посвященные Дню Европы.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», тысячи горожан и гостей города пришли в Городской сад, чтобы отметить этот праздник.

Казалось, сам воздух в парке был пронизан искрящейся радостью, весельем, смехом. Атмосфера праздника окружала каждого, кто входил в арку центрального парка столицы Приазовья.

Отдыхающие могли насладиться выступлением джазового оркестра и дискотекой в стиле ретро, побывать в импровизированных странах, сделать селфи на фоне Пизанской башни, пейзажей Голландии и в других фотозонах. На двух сценах шли представления уличных театров, прибывших из разных уголков страны.

Важной молодежной локацией праздника стал танцевальный батл, ориентированный на любителей современного танца. А самые маленькие посетители парка с удовольствием развлекались в интерактивной зоне.

Атмосферу радостного настроения создали также выставка ретроавтомобилей, шоу пузырей, фокусники и мимы, ростовые куклы, всевозможные конкурсные, игровые программы и мастер-классы, фотосушка.

Для гурманов был организован фудкорт, на котором были представлены блюда европейской кухни разных стран.

Как сообщалось ранее, сегодня День Европы отметили и в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.). Здесь же установили очередной рекорд Украины – в этот раз приготовили гигантский омлет.

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