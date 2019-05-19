Не хватило стран: В Бахмуте масштабно отметили областной День Европы (95 фото). Новости

Вчера, 18 мая, День Европы отпраздновали в отдельных городах Донецкой области, региональные же мероприятия прошла в Бахмуте (до переименования Артемовск). Празднования областного формата на Донетчине проводят уже третий раз, два предыдущих года гостей со всей области принимал Покровск (до переименования Красноармейск). В этом году число громад-участниц превысило количество стран, входящих в состав Евросоюза. Поэтому некоторые страны представляли по два раза.

Как рассказала «Донецким новостям» и.о. начальника Управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Алина Певна, в фестивале приняли более чем полторы тысячи человек. «Это именно те люди, которые презентовали страны Европейского Союза в рамках концертной программы и работы фотозон. Все остальные – это зрители, которые пришли посмотреть мероприятие», – сказала она.

Певна рассказала, что каждый город представлял отдельную страну ЕС. Определяли путем жеребьевки, которая прошла в июле прошлого года. В итоге, у участников на подготовку локаций был почти год.

В жеребьевке принимали участие 32 громады области (городов, районов и территориальных объединенных громад). При этом в состав ЕС входят 28 страны. «Поэтому у нас есть страны, которые повторяются», – пояснила Певна.

В этом году тема презентации для городов – фестивальное движение в странах ЕС, карнавал-шоу. «Карнавалы проводятся почти во всех странах, они посвящены как национальным праздникам, так и проводятся как просто шоу-программы. Поэтому на сцене Дня Европы в Бахмуте участники показывают шоу-программу, а в палатках презентует страну – знакомят с экономическим направлением, декоративно-прикладным искусством и пр.», – говорит Алина Певна.

На фестивале было организовано много тематических локаций, в том числе, уличных художников и музыкантов. Проходит и танцевальный батл. Глава Управления культуры и туризма ДонОГА отметила отдельную локацию «Кулинарный батл». «Каждая территория готовит одно блюдо на открытом огне, которое готовят в стране, которую они презентуют. И хотя это батл, то есть соревнование, но мы не стали определять победителя, потому что нельзя сравнивать кухни европейских стран. Они все по-своему хороши и имеют свой вкус и кулинарные особенности», – акцентировала она.

«Такие фестивали мы проводим, чтобы знакомить людей со странами Европейского Союза. Когда мы говорим, что "идем в ЕС", на самом деле мы уже давно там, мы давно европейцы. Единственное, что юридически мы не являемся членами Евросоюза», – считает Алина Певна.

Как сообщалось ранее, 18 мая День Европы в Донецкой области масштабно отметили в Мариуполе, и в Покровске (до переименования Красноармейск.). В Покровске также же установили очередной рекорд Украины – в этот раз приготовили гигантский омлет.

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