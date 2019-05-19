Донетчина: Где чаще всего регистрируются переселенцы. Новости

В Донецкой области по состоянию на 16 мая официально зарегистрировано 481 050 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 16.05.2019 на территории Донецкой области учтено 405 824 семей и 481 050 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 102 341;

дети – 61 768;

лица с инвалидностью – 17 011;

пенсионеры – 299 930.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 098 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 50 512;

Краматорск – 47 453;

Славянск – 37 121;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 357;

Константиновка – 22 508;

Марьинский район – 19 518;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 885;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 687;

Селидово – 15 534.

Напомним, что в Украине по состоянию на 13 мая учтены 1 млн 378 тыс. 532 переселенца из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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