Проблема №1: «Врачи без границ» рассказали о болезнях жителей прифронтового Донбасса. Новости

Гипертония может быть одним из многочисленных последствий стресса у людей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта. Особенно часто это происходит у пожилых одиноких людей, испытавших тяжелейшие утраты, потерявших родных и близких. Об этом сообщает Международная независимая медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» (Medecin Sans Frontieres, MSF) на своей странице в Facebook.

«Нашим коллегам, которые оказывают медицинскую помощь в восточной части Украины, часто приходится лечить таких пациентов», – говорится в сообщении.

Так, гипертония (повышенное кровяное давление) – это проблема №1 среди пациентов организации на Донбассе. Без лечения она может повредить жизненно важные органы и вызвать инфаркт, либо даже смерть.

«Мы посещаем отдаленные поселки вблизи линии разграничения, где население подвержено почти всем факторам риска развития гипертонии. Большинство людей в этих селах – пожилые. У них ограничен доступ к здоровой пище. Обстрелы продолжаются каждый день, поэтому людям гораздо труднее оставаться активными. У людей проблемы со сном, так как ночью обстрелы усиливаются. Люди чувствуют тревогу и стресс из-за конфликта», – рассказали в организации.

Отмечается, что мобильные клиники MSF предоставляют бесплатную диагностику, регулярные осмотры, лекарства, образовательные консультации по вопросам здоровья, психологическую поддержку.

В 2018 году организация оказала помощь 2 007 пациентам, которые страдают от гипертонии.

Как сообщалось ранее, жители прифронтовых поселков Донбасса все больше обращаются к врачам с сахарным диабетом, церебральным атеросклерозом, ишемической болезнью сердца. Это печальный результат боевых действий.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Врачи без границ»

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