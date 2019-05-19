В Макеевке дерево упало во дворе больницы (Фото). Новости

Во временно неполконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) на территории рудничной больницы дерево упало на припаркованные автомобили. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Макеевка. Рудничная больница, хирургия. 18.05.2019, 8 утра, жертв нет, но машинам досталось… Вот к чему приводят неубранные сухостои....», – пишет авто сообщения, опубликовавший фото поврежденных машин.

В комментариях к посту пользователи отмечают, что в городе много сухостойных деревьев. Они могут упасть в любой момент, а местные «власти» в основном занимаются обпиловкой целых деревьев.

Тихий: «Валерчику Ляховцу ( руководитель городской «администрации» – прим.) привет, санитаркам и медсестрам премию снять за то, что не спилили давно высохшее дерево. Если такое не пилят, то что говорить о том, когда дрыны со старых тополей падают»;

Лана: «Зачем рубить сухие деревья? Когда можно срубить хорошие, шикарные живые и продать их на дрова»;

Иван: «Сегодня гуляли. На том месте, где проходили, минут через 30, не больше, рухнуло огромное дерево поперек дороги».

Также о инциденте сообщило и местное «МЧС».

«18.05.2019 г. Макеевка, Горняцкий р-н, ул. Больничная, на территории Клинической рудничной больницы – падение дерева, с повреждением двух легковых автомобилей Nissan Note и ВАЗ-2106. Спасатели ГПСО г. Макеевка бензопилами разрезали ствол дерева, убрали его с поврежденных автомобилей», – говорится в сообщении.