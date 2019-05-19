Ситуация в пунктах пропуска днем 19 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Приходько: «10:24. По состоянию на 10:20 на блок посту 90 автомобилей, 16 автобусов, до 120 человек пешей очереди»;

Светлана: «13:03. Майорск везде свободно. По 10-15 машин»;

Рита: «13:47. Машин в обе стороны очень мало».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Алина: «11:28. Каргил – основная до моста, льгота +-5-10машин. В Донецк много. В Украине пусто»;

Андрей: «11:59. На Каргиле на Донецк ...опанька, основная машин 50, льготы чуть больше половины основной. Запускают раз в час. Приехал стал в очередь в 8:30, еще не заехал на БП»;

Don: «13:48. Каргил в Украину. Льготы 20, обычной 25-30».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Татьяна: «10:18. На Еленовке основная до поворота. Льготы почти никого»;

Евгения: : «14:25. На Еленовке общая до 3 туалета».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Олег: «10:07. Едьте на Гнутово, никого»;

Станислав: «11:18. Пищевик на Мариуполь 5 авто. На Донецк до 20 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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