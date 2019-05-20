Пересекая линию разграничения: «Горячие линии» силовиков и правозащитников. Новости

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), действующих на линии разграничения на Донбассе, работают представители трех основных силовых ведомств. Каждое из них выполняет здесь свои функции.

В пределах компетенции каждого из ведомств определяется перечень документов, которые они должны требовать, а также вопросов, которые имеют право задавать. Уточнить информацию о деятельности того или иного ведомства, ситуацию на линии разграничения, а также в случае необходимости подать устную жалобу можно по телефонам «горячих линий». Все номера телефонов – действующие, корреспонденту «Донецких новостей» удалось дозвониться по каждому из них.

Так, представители Государственной пограничной службы Украины отвечают за пропуск лиц и проверку паспортов, а также могут осматривать багаж в целях противодействия контрабанде оружия, наркотиков или радиоактивно опасных веществ. «Горячая линия» Госпогранслужбы – (044) 527-63-63.

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины занимаются контролем багажа и следят за соблюдением порядка провоза через линию разграничения имущества. В частности, они контролируют, чтобы перевозимый товар (кроме личных вещей и подакцизных товаров) не превышал установленной нормы: в течение суток можно провезти товаров на сумму до 10 тыс. грн и общим весом – до 75 кг на одного человека. «Горячая линия» ГФС – 0-800-501-007

Задача Службы безопасности Украины – выявление шпионов диверсантов и террористов. «Горячая линия» СБУ – 0-800-50-14-82.

Также получить бесплатную консультацию об особенностях пересечения линии разграничения можно на «горячих линиях» общественных организаций, оказывающих также правовую помощь:

общественная организация «Донбас SOS» – 0-800-309-110;

благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист») – (044) 337-17-62.

Напомним, сейчас на линии разграничения действует 5 КПВВ: 4 – в Донецкой области, 1 – в Луганской:

КПВВ «Майорское» – транспортный коридор «Горловка — Бахмут (бывший Артемовск)», автомобильный проезд, пеший переход;

КПВВ «Марьинка» – транспортный коридор «Донецк — Курахово», автомобильный проезд, пеший переход;

КПВВ «Новотроицкое» – транспортный коридор «Донецк — Мариуполь» (через Волноваху), автомобильный проезд, пеший переход;

КПВВ «Гнутово» – транспортный коридор «Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь», автомобильный проезд, пеший переход;

КПВВ «Станица Луганская» – транспортный коридор «Станица Луганская – Счастье – Новоайдар», исключительно пеший переход.

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