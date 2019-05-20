Командующий ООС о ситуации на КПВВ: Мы будем защищать честь каждого воина от клеветы . Новости

При выявлении злоупотреблений со стороны военных, действующих на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения, виновные понесут наказание по всей строгости. Об этом в комментарии «Донецким новостям» сообщил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский.

«Что касается возможных злоупотреблений – все очень просто. По каждому случаю необходимо разбираться индивидуально, опять же – в пределах законодательства. Мы будем защищать честь каждого воина Объединенных сил от возможной клеветы. Но если военнослужащий действительно совершит правонарушение, особенно против гражданских лиц, – он понесет юридическую ответственность по всей строгости», – заверил Сырский.

Он дополнил, что уже поставил задачи уполномоченным правоохранительным органам и подразделениям обеспечить эффективную профилактику возможных преступлений.

«Добропорядочные граждане могут полностью рассчитывать и на физическую, и на правовую защиту. А вот идти на правонарушение не советую никому – ни гражданским, ни военным», – резюмировал командующий ООС.

Как сообщалось ранее, на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) работают представители трех основных силовых ведомств. Каждое из них выполняет здесь свои функции. Уточнить информацию о деятельности того или иного ведомства, ситуацию на линии разграничения, а также в случае необходимости подать устную жалобу можно по телефонам «горячих линий».

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