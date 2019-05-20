Командующий ООС пояснил, когда военные могут применить оружие на КПВВ. Новости

С целью обеспечения физической безопасности гражданских лиц, которые находятся на линии разграничения в зоне контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), военные могут открыть огонь в адрес противника. Об этом в комментарии «Донецким новостям» сообщил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский.

Сырский подчеркнул, что главные приоритеты командования Объединенных сил – сохранение жизни людей и строгое соблюдение законодательства Украины. «Мы принимаем для этого все необходимые меры», – сказал он.

Командующий ООС отметил, что на КПВВ, в частности, оборудованы укрытия, в том числе для лиц, пересекающих линию разграничения.

Также для защиты гражданских лиц военные могут применять оружие. «На случай обстрелов со стороны боевиков, либо других внештатных ситуаций весь наш персонал имеет соответствующие инструкции и подготовку. Законодательство Украины, в том числе уставы Вооруженных сил, Постановление КМУ № 67 от 14.02. 2018 "Об утверждении порядка применения оружия и боевой техники соединениями, военными частями и подразделениями Вооруженных сил во время выполнения ими заданий в районе проведения антитеррористической операции в мирное время" требуют от военного человека применять оружие для защиты гражданских лиц, если иным образом нейтрализовать угрозу нельзя. Наши люди умеют и морально готовы выполнять это требование», – констатировал Сырский.

Ранее он также акцентировал, что при выявлении злоупотреблений со стороны военных на КПВВ виновные понесут наказание по всей строгости, при этом командование будет противодействовать клевете в адрес военнослужащих.

Напомним, на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) работают представители трех основных силовых ведомств. Каждое из них выполняет здесь свои функции. Уточнить информацию о деятельности того или иного ведомства, ситуацию на линии разграничения, а также в случае необходимости подать устную жалобу можно по телефонам «горячих линий».

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