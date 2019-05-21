Выступления вне конкурса: В Донецке рассказали о проблемах спортсменов «ДНР». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области спортсмены-легкоатлеты не могут получить звание выше кандидата в мастера спорта. А те, кто ездят на соревнования в Россию и в аннексированный Крым, выступают вне конкурса – в зачет спортсменов «ДНР» не вносят. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

На дорожках спорткомплекса «Олимпийский» в Донецке тренируются спортсмены. В том числе – один из постоянных победителей «Универсиады», кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, студент Дмитрий Гладкий. «Неделю назад он вернулся с двумя серебряными медалями с чемпионата Крыма, где сборная ДНР выступала вне конкурса», – говорится в сюжете.

О соревнованиях в аннексированном Крыму рассказал и сам Дмитрий. «Нас не внесли в основной зачет. Мы как сами за себя, грубо говоря, бежали. Нас награждали, но в зачет не внесли… К финалам нас не пустили… так как мы не крымчане», – сообщил спортсмен.

По словам тренера атлета Виктора Аллянова, существующий порядок мешает спортсменам развиваться. Он рассказал, что в Подмосковье его ученик с отличным результатом остался без награды. «Его даже в городе Щелково Московской области не наградили. Приехал, пробежал, ну и уехал», – говорит тренер.

Также в сюжете говорится о том, что сейчас в «ДНР» спортсмену получить звание выше кандидата невозможно: результат должен быть зафиксирован специальной электронной техникой, которой в «республике» нет.

Как утверждает «заместитель министра спорта ДНР» Николай Тарапата, такое оборудование пытались закупить в прошлом году, но сделать это не удалось «по ряду объективных и субъективных причин».

Недосягаемы для атлетов и звания международных мастеров спорта, говорится в сюжете. Их получают исключительно за достижения на международных соревнованиях, но так как спортсмены «ДНР» выступают вне конкурса даже в РФ, об этом и речи нет.

Из-за этих проблем Гладкий планирует получить российское гражданство.

Есть проблемы и с качеством легкоатлетических дорожек в крытом манеже, где спортсмены тренируются в холодное время года. Ремонта здесь не было много лет, и спортивные дорожки давно износились.

Также в сюжете отмечается, что за 5 лет Донецк «в поисках развития» вместе с тренерами покинули «несколько амбициозных спортсменов».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: