Крик души, просто достали уже: «ГАИ ДНР» засыпает жителей Донецка смсками (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области, в частности, в Донецке «ГАИ МВД ДНР» настойчиво рассылает клиентам местного мобильного оператора «Феникс» предупреждения-смс. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

«Пришла контрольная, 8-я смска от ГАИ МВД ДНР. Хорошо, что 19 мая заканчивается через час, потому что уже сил нет», – пишет автор поста в местном паблике 19 мая.

Люди разделяют возмущение автора постоянными сообщениями:

«Имя-Секрет»: «Достали, м**аки, по 4 смс в день, вы что там курите, идиоты?»;

Татьяна: «А я думала, что меня одну бесит»;

Александра: «Фууух, крик души, просто достали уже»;

Анна: «Я думала, меня одну эти смс достали»;

Вера: «За**лбали уже»;

Лика: «Ужас как бесят»;

Светлана: «Это точно! Так напористо меня еще никто не оповещал»;

Саня: «Они спамят, "Феникс" – дно»;

Ксюша: «Угомоните этого оператора! 6 штук пришло»;

Альберт: «В день по 3 раза»;

Денис: «За***ли уже этими смс».

Лилит:

Также жители Донецка пишут, что подобные сообщения дают лишь отрицательный эффект:

Ирочка: «А потом люди в аварии попадают, читая эти смс на ходу»;

«Harley»: «Реально отвлекают от управления автомобилем… Эти смс – уловка от ГАИ. Шлют постоянно рассылку, а потом привлекают водителя за использование телефона при управлении авто»;

Рома: «Мне кажется, что они специально фигачат эти смс через каждые 15 минут, чтобы отвлекать водителя»;

Андрей: «Так и не понял, в чем смысл этой рассылки. С какой целью спам этот шлют? Деньги бюджетные разбазаривают?».

Пользователи соцсетей также делятся тем, как избавиться от назойливых сообщений:

Инна: «А я отключила рассылку... Личный кабинет на сайте. Причем, при общении с оператором, та сказала, что рассылку отключить невозможно. В итоге второй день отдыхаю!»;

Петр: «В личном кабинете можно отключить рассылку смс».

Более детально об отключении рассылки пишет в Facebook Александр. «А любите ли вы получать сообщения от ГАИ ДНР, русского центра, министерства агрополитики, МВД ДНР, молодой республики, минздрава ДНР, гортехнадзора и прочих организаций разной степени унылости? Если не особо, то не отчаивайтесь, други, ибо выход есть! Дерзайте!», – пишет мужчина.

Далее он приводит алгоритм действий. «Заходим на сайт phoenix-dnr.ru. Нажимаем "Личный кабинет (мобильная связь)" из менюшки сверху. Вводим свой номер телефона, получаем парольку в СМСке и попадаем в личный кабинет. В личном кабинете заходим в "персональные настройки" и там убираем галочку в пункте "согласие на получение информационной рассылки», – рассказывает Александр.

«В процессе перехода в личный кабинет может выпасть сообщение об опасности и незащищенном подключении. Бояться не надо. Это днр, детки! Здесь ничего не защищено», – добавляет он.

А жительница Донецка Светлана показывает на скрине, где именно стоит галочка: