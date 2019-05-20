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В соцсетях сообщают об аварии в Донецке с участием «военных» (Фото). Новости

В соцсетях сообщают об аварии в Донецке с участием «военных» (Фото)

ДН

20.05.19 09:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП с участием «военных». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, люди пишут, что авария произошла на пр. Мира 18 мая. Очевидцу удалось сфотографировать авто одного участника ДТП:

Дончане рассказывают, что во втором автомобиле были «военные»:

  • Евгений: «Вторая машина – вояки на "Каддике"»;
  • Оля: «Проезжала, видела аварию, вторая машина хорошо помята, только ее на фото нет»;
  • «Черный Список»: «Бухие, по-любому».

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