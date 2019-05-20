В соцсетях сообщают об аварии в Донецке с участием «военных» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП с участием «военных». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, люди пишут, что авария произошла на пр. Мира 18 мая. Очевидцу удалось сфотографировать авто одного участника ДТП:

Дончане рассказывают, что во втором автомобиле были «военные»:

Евгений: «Вторая машина – вояки на "Каддике"»;

Оля: «Проезжала, видела аварию, вторая машина хорошо помята, только ее на фото нет»;

«Черный Список»: «Бухие, по-любому».

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