Из другой системы: Эксперт пояснил победу Зеленского на выборах президента. Новости

Победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине показала высокий запрос украинского общества на новые лица в политике. Об этом заявил заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор философских наук Евгений Головаха.

«Запрос в Украине на других политиков формируется и с каждым годом становится все более и более настоятельным. Весь политический мир, который почти 30 лет управляет страной, себя дискредитировал. Он построил европейскую или еще более развитую Украину для себя», – сказал он.

«Правящий класс, политический бомонд и истеблишмент для себя построил приемлемую Украину, а для большинства – не очень», – продолжил Головаха.

По его словам, именно поэтому в обществе сформировался запрос на новые политические силы. «Все наши предыдущие президенты – выходцы из советской идеологической системы: партийной и комсомольской. Этот показатель (высокий процент голосов за Зеленского, – прим. ред.) говорит о том, что уже назрело, потому что Зеленский – это человек, который вышел из другой системы. Поскольку он сам себя хорошо обеспечил материально и организационно, есть надежда, что он сможет это же сделать и для Украины», – считает эксперт.

Напомним, шестой президент Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов 21 апреля 2019 года набрал рекордное количество голосов за всю историю президентских выборов – 73,22%. Инаугурация также станет рекордом – как самый длинный период между выборами и вступлением в должность президента Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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