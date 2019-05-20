Бесплатный наряд: В Мариуполе проводят акцию для выпускников. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) можно бесплатно выбрать платье или костюм на школьный выпускной. Такую акцию организовали представители общественной организации «С нами добрые сердца». Она проходит четвертый год подряд.

В первый день проведения акции наряд на праздник выбрали 20 выпускников. Подбирала себе наряд и выпускница 9-го класса Нонна Ивченко. «Сейчас трудно найти наряд, многое не подходит, а тут – такая возможность, еще и бесплатно. Хорошо, что есть такие люди, которые это приносят, и которым не жалко отдать. Потом принесем сюда, чтобы и другим людям осталось», – отмечает она.

Собирать вещи для выпускников 9-х и 11-х классов помогали волонтеры из разных городов Украины. Волонтер Алексей Расказов приехал из Сартаны. «Кинули клич среди спортсменов и просто неравнодушных людей, молодежи в социальных сетях. И те, кто посчитал нужным помочь, нашли нас и нашу организацию. Высылали из Закарпатья, из Одессы, из Киева, из Харькова», – сказал он.

Одежду раздают бесплатно детям из семей, которые имеют статус малообеспеченных. Как сообщила глава общественной организации «С нами добрые сердца» Нина Павлюк, в этом году для выпускников собирали не только наряды, но и аксессуары к ним. «Целый год собирали. Это то, что носили люди, это вещи б/у, но они есть в таком идеальном состоянии – платье один раз одели на выпускной и потом приносят сюда. Я очень благодарна, потому что в числе этих платьев есть и очень дорогие», – говорит общественница.

В помещении с нарядами для выпускного также работает швейная мастерская. Здесь по желаю выпускников швеи-волонтеры могут перешить наряд или подогнать его по фигуре.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: