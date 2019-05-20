Сводка из зоны ООС за 19 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

из артиллерийских систем калибром 100 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и автоматических станковых гранатометов – вблизи Троицкого;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе Павлополя и Чермалыка;

из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Марьинки и Красногоровки;

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле Лебединского;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – у Авдеевки и Водяного;

из крупнокалиберных пулеметов – у Новогригорьевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

из минометов калибром 82 мм и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Золотого-4;

из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у Новгородского.

С начала текущих суток противник обстреливал украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Гнутово;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – у Старогнатовки.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за сутки 7 раз нарушили перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 125 единиц. Под огонь попали районы Ясиноватой, предместья Донецка и север Горловки. Применялись артиллерийские снаряды калибром 122 мм, минометы калибрами 120 и 82 мм, противотанковые управляемые ракеты, БМП/БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Смелое и Пришиб. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов СПГ».