Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Новости

В Верховной Раде сегодня, 20 мая, на торжественном заседании новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства, передает корреспондент «Донецких новостей».

Среди почетных гостей на инаугурации президента Украины в зале парламента присутствовали президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, митрополит Эпифаний, премьер-министр и члены правительства, народные депутаты, представители органов исполнительной власти, церквей и религиозных организаций. Среди иностранных гостей – президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Венгрии Янош Адер, глава Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов, спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер и другие.

Присяга была принята по традиции, клятвой и рукоположением на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие. Также Владимиру Зеленскому были вручены печать президента Украины, булава и государственные символы отличия.

«Дорогие украинцы! После победы на выборах мой 6-летний сын сказал: "Пап, я по телевизору видел, говорят, что Зеленский президент. Выходит, что я тоже президент". Тогда это прозвучало как детская шутка. Но потом я понял, что на самом деле – это истина, потому что каждый из нас – президент, не 73%, которые за меня голосовали, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа», – заявил в своем обращении к народу Зеленский.

Напомним, шестой президент Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов 21 апреля 2019 года набрал рекордное количество голосов за всю историю президентских выборов – 73,22%. Инаугурация также стала рекордом – как самый длинный период между выборами и вступлением в должность президента Украины.